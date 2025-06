Im Werbevideo sieht die Geschichte so einfach aus. Und so lustig. Dabei ist es gerade einmal etwas mehr als zehn Jahre her, dass zwei junge Amerikaner die Feintechnik in Eisfeld übernommen haben. Und mit einem Schlag wurde die Südthüringer Fabrik für Rasierklingen mit 100-jähriger Industrietradition Teil einer globalen Revolution auf dem Markt der Nassrasierer. Denn Andy Katz-Mayfield und Jeff Raider, die beiden Gründer der Marke Harry’s, hatten sich nicht weniger vorgenommen, als den Markt der Nassrasierer aufzumischen. Der wird traditionell von zwei Marken dominiert. Gillette und Wilkinson. Harry’s sollte der dritte große Name in diesem Geschäft werden. Und die Fabrik in Eisfeld an der Werra das industrielle Rückgrat dieser Erfolgsgeschichte.