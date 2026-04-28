Seit 33 Jahren gehören die Michael-Bach-Tage zu den festen kulturellen Bezugspunkten in der Region. Was einst als lokale Initiative begann, hat sich zu einer traditionsreichen Veranstaltungsreihe entwickelt, die weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Seit zwei Jahren liegt die Organisation in den Händen des Fördervereins Schinkel Normalkirche Gehren e. V. – und mit ihm hat die Reihe noch einmal an Profil gewonnen. Deutlich wird: Kultur im ländlichen Raum ist keine nostalgische Geste, sondern ein lebendiges Versprechen an die Gegenwart und die Zukunft.