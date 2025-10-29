Ein neues Kapitel der Klingenproduktion wird aufgeschlagen: Bei einem Firmenevent des Rasierklingenherstellers Harry’s Feintechnik GmbH Eisfeld nahm Thüringens Ministerpräsident am Mittwoch an der Vorstellung der Produktinnovation „Harry’s Plus“, eines neuen Fünfklingen-Rasierers, teil. Die Nachricht des Tages: Bis Mitte 2027 soll in Eisfeld eine zweite Produktionslinie entstehen, einige Millionen Euro werden dafür investiert.