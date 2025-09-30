Das Stützerbacher Naturbad hat seit einigen Tagen eine neue Treppe. Ältere Bürger hatten in der Vergangenheit immer mal wieder angefragt, ob nicht eine Treppe installiert werden könnte, weil der Einstieg mit der Leiter für sie nicht optimal sei. Die Treppe kam vergangenen Freitag; weil sie einbetoniert werden musste, wurde das Wasser weitestgehend abgelassen, so Ortsteilbürgermeister Frank Juffa. Nach dem Einbau konnte das Becken des Naturbades wieder vollgelassen werden. Die Treppe hat den Naturbad-Verein etwa 5000 Euro gekostet, 80 Prozent der Kosten sollen durch Mittel der Leader RAG Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt gefördert werden.