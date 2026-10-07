Invasive Art Mehr Waschbären in Hessen - Jagdstrecke steigt weiter

Mit der Allgemeinverfügung entfalle die gesonderte Beantragung einer Schießerlaubnis nach dem Waffengesetz. "Zudem ermöglicht die Regelung, die gefangenen Tiere unmittelbar vor Ort zu erlegen. Dadurch können unnötige Transporte und damit verbundener Stress für die Tiere vermieden werden." Gleichzeitig werde Jägerinnen und Jägern ohne eigenes Jagdrevier die Möglichkeit eröffnet, die Fallenjagd in urbanen Gebieten auszuüben.

Sterilisations-Projekt in Kassel pausiert

Um die Population in der Waschbären-Hochburg Kassel zu reduzieren, hatte der Bundesverband der Wildtierhilfen (BVW) mit Unterstützung der Stadt im Sommer 2025 ein Pilotprojekt gestartet. Dabei wollte ein Team aus Ehrenamtlichen und Tierärzten Waschbären im Stadtgebiet fangen, sterilisieren und anschließend wieder in die Freiheit entlassen. Doch nur zwei Wochen nach seinem Start musste das Projekt wegen juristischer Fragen pausieren. Seither wird es rechtlich geprüft.

Der Landesjagdverband bemängelt etwa fehlende tierschutz- und tierversuchsrechtliche Genehmigungen der Oberen Veterinärbehörde beim Regierungspräsidium Kassel sowie einen Verstoß gegen EU-Recht, wonach invasive Arten nach dem Fang nicht wieder freigesetzt werden dürfen.

Die Thematik sei vielschichtig, teilte das RP Kassel mit. Auch europa- und bundesrechtliche Perspektiven und Vorgaben seien zu berücksichtigen. Das Landwirtschafts- und Umweltministerium habe aus diesem Grund einen Abstimmungsprozess auf Länder-, Bundes- und Europaebene initiiert. Die hierzu laufenden Abstimmungen liefen noch.

Verband hofft auf baldige Entscheidung

Der BVW hofft auf baldige Klärung. Dann solle das Projekt schnellstmöglich fortgesetzt werden, sagt Vera Heck. "Fakt ist, die Waschbären müssen weniger werden, da sind wir uns ja alle einig." Beim Wie gebe es allerdings Differenzen. Der Verband setzt auf ein tierschutzkonformes biologisches Populationsmanagement (BiPoMa) statt auf Bejagung. Die Sterilisation sei das mildeste Mittel, sagt Heck. "Und das muss laut Tierschutzgesetz angewendet werden."