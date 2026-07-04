Invasive Art: Jäger erlegen immer mehr Nutrias

Suhl - Jägerinnen und Jäger erlegen in Deutschland immer mehr Nutrias. Im Jagdjahr 2024/2025 seien es 131.157 Tiere gewesen - rund 14.500 mehr als in der vorherigen Saison, teilte der Deutsche Jagdverband auf dem Bundesjägertag in Suhl mit. Im Vergleich zu den Zahlen vor 20 Jahren betrage der Anstieg der getöteten Nutrias rund 1.700 Prozent. Die Art gelte als invasiv, daher sei Deutschland verpflichtet, den Bestand einzudämmen. Im vergangenen Jahr wurden die meisten Tiere in Niedersachsen erlegt.