Fünfmal mehr Nester – jedes Jahr

Die Ausbreitung verlaufe alarmierend schnell. Jedes Jahr verfünffache sich die Zahl der Nester, hieß es. Die invasive Art wurde 2004 in Frankreich nachgewiesen. In Bayern trat sie demnach 2022 in Unterfranken erstmals auf. Funde im Salzburger Land und am Bodensee deuteten aber auf eine mögliche Ansiedlung auch in Südbayern hin.