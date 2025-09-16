Intime Einblicke "Jetzt schon?": Naomi Watts schreibt über Wechseljahre

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) spricht vor etwa fünf Jahren in einer Folge ihres Podcasts über ihre Erfahrungen mit der Lebensphase. Es habe sich angefühlt, als hätte jemand in ihr einen Ofen aufgedreht, erinnerte sie sich, "und dann fing alles an zu schmelzen". Damals forderte Obama mehr Offenheit im Umgang mit dem Thema.

"Blut, Schweiß und Tränen"

Was ist es also, was das Buch von Naomi Watts davon unterscheidet? Vermutlich sind es die "schmutzigen Details" über ihr Leben und ihre Erfahrungen, die die Schauspielerin unverblümt offenbart und die das Werk besonders machen. "Ich wollte auch Blut, Schweiß und Tränen teilen", sagte sie dazu in einem Interview dem "Zeit-Magazin".

Das war bei Weitem nicht immer so. Erst Jahre danach habe sie den Mut gefunden, darüber zu sprechen. Denn: Alternde Frauen und Hollywood, das sei nach wie vor ein Problem. "Wir verhielten uns alle so, als würden

Frauen zwischen den Jahren als Verführerin und den Großmutterrollen

einfach … ich weiß nicht, verschwinden?". Und vom Verschwinden oder Verstecken, davon ist in diesem Buch definitiv keine Rede.