Die Fußball-Weltmeisterschaft steht bevor – 2026 wird sie in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Für die Mexikaner ist es bereits die dritte Heim-WM und wieder werden sie sich als gute Gastgeber mit Liebe und Leidenschaft für das runde Leder präsentieren. Zum Eröffnungsspiel in Mexiko City reist auch Marco Castaneda Davila mal wieder in seine Geburtsstadt. Seit 2008 lebt er nun schon in Südthüringen und kann somit einen besonderen Blickwinkel auf die deutsche und die mexikanische Fußballkultur bieten. Im Interview lässt er uns daran teilhaben.