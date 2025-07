Katharina König-Preuss hält trotz heftigem Gegenwind in ihrer Partei zu Israel. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die linke Landtagsabgeordnete darüber, wie sie auf das Leid der Palästinenser blickt, welcher Illusion zu den israelischen Streitkräften sie sich nie hingegeben hat, warum ausgerechnet links der Mitte so über Israel und Juden gestritten wird – und ob sie sich in ihrer Partei noch zu Hause fühlt.