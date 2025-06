Interview: Wieso sind Verschwörungsmythen so wirkmächtig?

Ob geheime Eliten, manipulierte Medien oder inszenierte Pandemien – Verschwörungsmythen sind längst kein Randphänomen mehr. Sie beeinflussen politische Debatten, spalten Gesellschaften und gefährden das Vertrauen in demokratische Institutionen. Doch weshalb sind solche Erzählung so wirkmächtig und was kann man ihnen entgegensetzen? Ein Gespräch mit dem Kommunikationswissenschaftler und Experten für Risiko- und Krisenkommunikation Andreas Schwarz, der an der Technischen Universität Ilmenau zum Thema forscht.