Wer an einer Thüringer Hochschule studiert und einen BaföG-Antrag stellt, muss inzwischen sehr lange auf einen Bescheid und auf das Geld warten. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der zuständige Staatssekretär der Landesregierung, Steffen Teichert, darüber, wie ausgerechnet die Digitalisierung zu den langen Bearbeitungsdauern beigetragen hat, warum er glaubt, dass der Antragsstau erst in einem Jahr abgearbeitet sein wird – und warum dann neue Probleme drohen.