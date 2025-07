Voigt zu Gespräch von AfD und BSW: "Nicht sonderlich ergebnisreich"

Derweil geht Voigt nach einem umstrittenen Treffen der Thüringer Landtagsfraktionschefs von AfD und BSW nicht davon aus, dass die beiden Parteien in Thüringen künftig enger zusammenarbeiten werden. "Es schien nicht sonderlich ergebnisreich", sagte er über das Treffen. Auf die Frage, ob die Parteien irgendwann zusammen regieren oder sich in einer Minderheitsregierung tolerieren könnten, antwortete Voigt: "Das halte ich in Thüringen für ausgeschlossen."