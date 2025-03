Geboren in Istanbul, aufgewachsen in Berlin, 55 Jahre alt, seit knapp drei Jahrzehnten Fußball-Lehrer: Das ist die Kurzfassung der Vita von Volkan Uluc, der seit Montagabend offiziell Trainer des FC Carl Zeiss Jena ist. Bei den Thüringern saß er bereits von Ende 2014 bis Sommer 2016 auf der Bank, ist beim Fußball-Regionalligisten also ein guter alter Bekannter. Wir haben den Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Henning Bürger nach seinen Zielen für die Zeit bis zum Vertragsende am 30. Juni 2027 befragt.