Wenn an diesem Freitag rund um Streufdorf die Deutschen Meister im Zeitfahren bei den Männern, den Frauen sowie im Nachwuchs ermittelt werden, besucht auch ein ehemaliger Profi den Ort seines Erfolges aus dem Jahr 2016: Tony Martin, 41 Jahre alt, achtfacher Weltmeister im Einzel- und Teamzeitfahren und zehnfacher Deutscher Meister im Einzelzeitfahren ist Botschafter der nationalen Titelkämpfe. Mittlerweile lebt er in der Schweiz und genießt nach seinem Karriereende die jetzt mehr vorhandene Zeit mit der Familie. Wir sprachen vor den Titelkämpfen mit dem gebürtigen Cottbuser.