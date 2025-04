Der 23-jährige Tim Spaleck gehört wohl zu den fittesten Floriansjüngern Deutschlands und ist nicht nur bei Katastrophen, Verkehrsunfällen und sonstigen Alarmsituationen im Einsatz, sondern brilliert auch bei hochklassigen Sportevents, insbesondere bei solchen Wettkämpfen, die ein sehr hohes sportliches Maß an Können und Wissen verlangen. So bestimmt der Kirchheimer, oftmals auch mit seinem Zwillingsbruder Tom, das sportliche Niveau bei bestens dotierten Volkssportlauf-Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Ultratrails bis zu 100 km, Treppenläufe in Feuerwehr-Einsatzkleidung, beim Rennsteiglauf-Supermarathon oder 24-Stunden-Ausdauer-Laufwettbewerben bis zu 100 km mit Meisterschaftsstatus. Vor zwei Jahren bewältigte Tim den Supermarathon über 74 km immerhin in 6:30:00 Stunden.