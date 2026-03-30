Das 29:29 beim SC DHfK Leipzig hat den Bundesliga-Handballern des ThSV Eisenach am 26. Spieltag den ersten Auswärtspunkt der Saison beschert. Gleichzeitig wurde ein Konkurrent im Abstiegskampf auf Distanz gehalten, der Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze beträgt acht Punkte. Wir haben mit Sebastian Hinze, dem 46-jährigen Trainer der Thüringer, über die aktuelle sportliche Situation gesprochen.