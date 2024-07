Ist nicht gerade in Kriegszeiten höchstes zivilgesellschaftliches Engagement besonders geboten? – Kürzlich unter stehendem Beifall in der Festhalle mit der Ehrenmedaille der Stadt Ilmenau ausgezeichnet, sagt im mehrstündigen Gespräch Ex-Rektor Professor Peter Scharff zugleich als Vorsitzender der Universitätsgesellschaft der TU Ilmenau: „Die TU hat einen wichtigen, hoch anerkannten Platz im großen Konzert der weltweiten Freiheit und der Verbundenheit von Forschung und Lehre. Aber bitte in alle Himmelsrichtungen!“ Mit der Zeit des 1957 in Braunlage geborenen Chemikers als TU-Rektor von 2004 bis 2020 verband sich die Erweiterung von langjährigen Partnerschaften mit Universitäten und Instituten der Russischen Föderation. Bislang insgesamt 28 Projekte und freundschaftliche Partnerschaften, mit denen Zukunftsthemen in Forschung und Lehre sowie beim Studierendenaustausch vorangetrieben wurden. Was wird künftig aus denen in Embargozeiten wegen des Krieges gegen die Ukraine?