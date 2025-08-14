Das Jahr 2025 ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen kein unbedeutendes für die Abfallwirtschaft – und damit für die Daseinsvorsorge. Zu Jahresbeginn wurde die Biotonne eingeführt. Bei der Entsorgung der Gelben Säcke im Raum Meiningen klemmt es in diesem Jahr gewaltig – die Einflussmöglichkeiten des Landkreises sind hier aber beschränkt, weil der Kreis beziehungsweise die Schmalkalden Stadtreinigung nicht verantwortlich sind.