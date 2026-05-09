Am vergangenen Wochenende rettete Karsten Schmidt dem SV Struth-Helmershof mit seinem Tor in der Nachspielzeit den Sieg. Dem 2:1 gegen Dreißigacker werden für den 39-jährigen Mittelfeldspieler aber nur noch maximal fünf Spiele im Thuringia-Trikot folgen. Nach fünf Jahren reicht er seinen Abschied ein, womit sich der Kreis für ihn schließt. Denn im Sommer kehrt Karsten Schmidt zu seinem Jugendverein FSV Schmalkalden zurück. Im Interview blickt er auf seine fußballerische Laufbahn, die ihn einst von Schmalkalden über Viernau und Struth-Helmershof nun bald wieder nach Hause führt.