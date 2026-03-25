Zehn Tage lang, vom 6. bis 15. März, waren die Paralympics-Athletinnen und -Athleten in Italien im Einsatz. Beim Abschneiden der Deutschen – leider ohne Thüringer Beteiligung – schwang etwas Enttäuschung mit. Im Medaillenspiegel wurden die Top 10 verpasst. Mit dem 15-jährigen Nachwuchs-Biathleten und -Langläufer Johannes Rank, der diesmal bereits im erweiterten Kader stand, besteht die Hoffnung auf Erfolge in 20230. Wir sprachen mit dem jungen Trusetaler über das diesjährige Turnier.
Interview mit Johannes Rank Paralympics vorm TV und nächstes Mal dabei
Björn Eimer 25.03.2026 - 14:14 Uhr