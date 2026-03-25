Zehn Tage lang, vom 6. bis 15. März, waren die Paralympics-Athletinnen und -Athleten in Italien im Einsatz. Beim Abschneiden der Deutschen – leider ohne Thüringer Beteiligung – schwang etwas Enttäuschung mit. Im Medaillenspiegel wurden die Top 10 verpasst. Mit dem 15-jährigen Nachwuchs-Biathleten und -Langläufer Johannes Rank, der diesmal bereits im erweiterten Kader stand, besteht die Hoffnung auf Erfolge in 20230. Wir sprachen mit dem jungen Trusetaler über das diesjährige Turnier.