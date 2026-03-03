Während sich in Deutschland der Frühling ankündigt, fliegt der Wintersport-Nachwuchs in den Norden. Im norwegischen Lillehammer stehen die Junioren-Weltmeisterschaften an und mit dabei ist auch die Nordische Kombiniererin Finja Eichel vom WSV Brotterode. Nach dem zweiten Platz in der Deutschlandpokal-Gesamtwertung, Platz zwei beim FIS Cup in Kandersteg oder dem 14. Platz beim COC in Schonach ist es das nächste große Highlight für die 17-Jährige, die seit 2021 auf dem Oberhofer Sportgymnasium aktiv ist.