Interview mit Ex-Kanzlerin: Merkel gegen Söder-Absage an Schwarz-Grün

Berlin - Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Union angesichts komplizierter Koalitionsverhandlungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg davor gewarnt, wie von CSU-Chef Markus Söder gefordert ein Bündnis mit den Grünen auszuschließen. "Ich finde es nicht in Ordnung, dass Markus Söder und andere in CSU und CDU derart abfällig über die Grünen sprechen", sagte die frühere CDU-Vorsitzende dem "Spiegel". Vor dem Hintergrund der AfD und den Entwicklungen um das Bündnis Sahra Wagenknecht nannte Merkel es umso wichtiger, "dass diejenigen, die koalieren können, sich ihre Bündnisfähigkeit nicht noch selbst zerschlagen".