Eva Kupfer, 13-jährige Schülerin des Friedrich König-Gymnasiums, gehört zu den talentierten Athletinnen im Winter- und Sommersportverein (WSSV) Suhl. In der Saison 2025 wartete sie mit achtbaren Leistungen auf und bestimmte insbesondere im Sprint das sportliche Niveau auf Landesebene und darüber hinaus mit. Nun bereitet sich die Suhlerin auf die Hallensaison vor und möchte auch da in der nächsthöheren Altersklasse der W14 das Niveau mitbestimmen. Die Redaktion sprach mit der frisch gebackenen E-Kader-Athletin des (TLV).