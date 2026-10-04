"Tumulte und Frustration"

Im Interview mit dem Deutschlandfunk erinnert sich Wolf auch an den Gründungstag von Thüringen.Gerecht: "Wir haben die Partei wirklich spontan gegründet. Muss man nicht glauben, stimmt aber. Und die im Saal, die mit dem Gedanken vorher nicht gespielt hatten, fühlten sich völlig überrollt und es kam tatsächlich zu Tumulten und Frustrationen, weil sie das Gefühl hatten, sie wären irgendwie nicht mitgenommen worden."