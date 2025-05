Für Moritz Faltinat ist die Teilnahme am Junioren-Weltcup mehr als nur ein sportliches Event – es ist die Belohnung für jahrelanges Training, Disziplin und Leidenschaft für den Schießsport. Der junge Athlet aus Niedersachsen gehört zu den Besten seines Fachs und will in Suhl mit Leistung überzeugen. Im Gespräch verrät er, wie er sich auf große Wettkämpfe vorbereitet, welche Disziplin ihm besonders liegt – und wo er sich in Zukunft sieht.