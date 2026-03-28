Sänger und Musical-Darsteller Dirk Zöllner und Jörg Menge haben gemeinsam die Graphic Novel „Machandeltal“ geschrieben beziehungsweise gezeichnet. In dem Comic für Erwachsene, der im Arnstädter THK-Verlag erschienen ist, wird die jüngere deutsche Geschichte geschrieben. Die Hauptfiguren Sherman, Taifun und Bärbel betrachten gesellschaftlich relevante Situationen gleichzeitig aus ihren individuellen Perspektiven. Beginnend mit dem Rückblick aus der Zeit des Stillstandes während der Pandemie in die 70er-Jahre von Ostberlin, wo sie ihre Band SB62 gründeten.