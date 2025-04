Interview mit Carsten Daerr : „Erfolg ist das, was mich glücklich macht“

Früher tourte er durch Indien, Australien, Amerika und Afrika, heute baut er in Schmalkalden ein Jazzensemble aus Schmalkaldern und internationalen Studenten auf und bringt Kindern das Klavierspielen bei. Warum ihn das mehr erfüllt als ausverkaufte Konzertsäle und was Jazz für ihn bedeutet, erzählt Carsten Daerr im Interview in dieser Ausgabe von „Endlich Wochenende“.