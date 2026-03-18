Nach Abschluss der Biathlon-Saison 2024/25, in der Carlotta Nößler vom WSV Trusetal den Deutschlandpokal in der Altersklasse 16 w gewann, meinte sie in einem Interview mit unserer Zeitung zu ihren Zielen für die Saison 25/26: „Eine Titelverteidigung wäre schon schön, aber eine Platzierung in den Top drei möchte ich mir zum Ziel setzen und dass es wie dieses Jahr oder besser wird. Aber eigentlich kann es ja gar nicht besser werden. Bei einer Junioren-WM, einmal international zu starten, wäre toll – wenn nicht im nächsten Jahr, dann aber danach.“ Knapp ein Jahr später kann man sagen: Es geht doch noch besser! Carlotta verteidigte ihren Titel in der höheren Altersklasse 17 w, holte sich zudem die Deutsche Jugendmeisterschaft in Oberhof und startete per Nachnominierung zum Saisonabschluss in der Staffel bei der JWM am Arber. Über all das und noch mehr sprachen wir mit der 16-Jährigen.