Vor zwei Monaten hat sich der Kreisverband Rennsteig des Bündnis Sarah Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) gegründet. Mit den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und der kreisfreien Stadt umfasst der Verband nahezu ganz Südthüringen. Aus Suhl wurde Kritik an solch einer großen Struktur laut. Im Interview erklärt Kreisvorsitzender Edward Wark, wo die Vorteile liegen, wie das BSW neben der erfolgreichen Regierungsbeteiligung in Erfurt auch auf kommunaler Ebene stärker in Erscheinung treten will und wie man an die überragenden Wahlerfolge in der Region aus 2024 anknüpfen will.