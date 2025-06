Zehn Bücher, 3130 Seiten, über 60 Lesungen – das ist die Bilanz der schriftstellerischen Arbeit von Antonia Kraus. „Arithmos – Morathis“ ist der Titel des achten und letzten Bandes der Romanreihe „Arithmos“ der gebürtigen Meiningerin. Über sieben Jahre lang konnten junge Leserinnen und Leser das Leben von Adamantios und seinen Freunden in der Schule Samthori verfolgen, erlebten mit ihnen Abenteuer genauso wie den Schulalltag. Im großen Finale des letzten Bandes „Arithmos – Morathis“ heißt es für die Hauptfigur Adamantios, sich als würdiger „Erbe der 1“ zu erweisen und der „13“ das gestohlene Morathis zu entreißen. Nur so wird die Welt wieder in geordnete Bahnen geleitet und das Leben im Miteinander, in Respekt und Achtung seine eigentliche Bedeutung wiedererlangen.