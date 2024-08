Interview : „Mister Bodo“ aus Suhl

Podcast In der Tonspur der DDR-Stars

Antje Riis arbeitet als Pressereferentin der Thüringer FDP-Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich und Tim Wagner im Backstage der politischen Bühne. Doch in ihrer Freizeit steht die einstige Talkshow-Redakteurin inzwischen selbst auf dem Podium und produziert Podcasts „Born in the GDR“.