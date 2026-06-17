Frage: Was war problematisch in Ihrer Amtszeit?

Antwort: Eine gute Lehre für mich war 2008 die verlorene Volksabstimmung. Ich wollte damals 49 Prozent der Stadtwerke veräußern und mit dem Geld einen großen Investitionsschub auslösen. Mit 500 Millionen Euro, die auf dem Tisch lagen, hätte man sehr viel bewegen können. Das war das große Ziel, das ich hatte. Und dann zu erleben, wie doch eine große Mehrheit in der Bevölkerung gesagt hat: nein, die Stadtwerke sollen nicht verkauft werden, die bleiben in städtischer Hand.

Heute, im Nachhinein, sage ich: gut, dass es so gekommen ist. Aber damals war ich sehr enttäuscht. Ich habe aber gemerkt, wie die Leipziger zu ihren städtischen Unternehmen stehen. Das war Bürgerstolz, eine Verbundenheit zu Stadtwerken, Krankenhaus, Kultureinrichtungen, eine hohe Identifikation. Und wie sich zeigte, war das gut.

Frage: Welche Tipps haben Sie für ihre Nachfolger?

Antwort: Man sollte keine Ratschläge an seine Nachfolger geben. Aber die Situation einer gespaltenen Stadt, die wir auch in Leipzig seit Jahren erleben, die muss ich schon sehr, sehr ernst nehmen. Und immer wieder versuchen, Brücken zu bauen. Menschen wünschen sich, dass jemand versucht, die Stadt zusammenzuhalten. Ja, vielleicht ist das das Wichtigste in einer Zeit der Entwurzelung, der Anonymität, der globalen Bedrohung.

Frage: Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach Ihrer Amtszeit?

Antwort: Ich habe noch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe mich viel zu wenig damit befasst. Fest steht nur: endlich mal Zeit für Familie haben. Meine Frau sagt zu Recht: Jetzt ist die Familie mal dran. Viele sagen mir, ich soll im ersten halben Jahr gar nichts machen. Und auch alles ablehnen, was angeboten wird. Mal schauen.

ZUR PERSON: Burkhard Jung (68) wurde in Siegen in Nordrhein-Westfalen geboren und ist seit 2006 Oberbürgermeister von Leipzig. Zur nächsten Wahl im Februar 2027 tritt er nicht mehr an. Von 2019 bis 2021 war der SPD-Politiker Präsident des Deutschen Städtetags und ist dies seit 2025 erneut.