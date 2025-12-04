Frau Tetschner – wenn Sie es nicht erwähnt hätten, als wir den Gesprächstermin vereinbart haben: Dass 2025 das Kino 130 Jahre alt wird, ist nicht nur an mir vorbeigegangen, oder?
Simone Tetschner, Theaterleiterin im Pab-Kino in Bad Salzungen, über die Filme des Jahres und über das kleine große Plus, das das Kino zu bieten hat.
Frau Tetschner – wenn Sie es nicht erwähnt hätten, als wir den Gesprächstermin vereinbart haben: Dass 2025 das Kino 130 Jahre alt wird, ist nicht nur an mir vorbeigegangen, oder?