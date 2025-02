Interview: „Karneval passt auch heute noch in die Zeit“

Herr Kißling, WCC-Präsident zu sein – ist das eine schwere Bürde, eine Last, Verantwortung zu tragen, oder ist es für Sie eher eine Freude, eine Ehre, an der Spitze der Wasunger Narren zu stehen? Marcel Kißling: „Letzteres. Man steht schließlich einem der traditionsreichsten und ältesten Karnevalsvereine Deutschlands vor mit seinem schönen, volkskarnevalistischen Charakter, welcher auf freudige, humorvolle Art alle Teile der Bevölkerung repräsentiert und der auch in schweren Zeiten Freude und Frohsinn auf die Straße bringt.“ Das ganze Interview lesen Sie in dieser Ausgabe von „Endlich Wochenende“.