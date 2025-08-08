Am Sonntag (14 Uhr) startet der FC Steinbach-Hallenberg mit Heimspiel und Derby gegen Aufsteiger 1. Suhler SV in die neue Landesklasse-Saison. Drei siegreiche Testspiele bestritten die Haseltaler in der Vorbereitung, das letzte ist aber bereits knapp zwei Wochen her, während die Suhler zuletzt mit einem 3:1 im Landespokal über Wacker Gotha bereits ihren Pflichtspielauftakt hatten und zusätzlich noch ein Testspiel absolvierten.