Maribel de la Flor kennt das Dschungelcamp von RTL wie wenige – und sie kennt Ilmenau. Hier hat sie früher studiert und Fußball gespielt. Nun moderiert sie den offiziellen Podcast zu „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Im Gespräch blickt sie auf die aktuelle Staffel, erklärt, warum manche Kandidaten polarisieren müssen und welche Konflikte sich bereits abzeichnen. Und sie verrät, wer für sie das Rennen machen könnte.