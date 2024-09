Nach ihrem Master in Zürich hatte sie sich für ein Data-Science-Programm in London entschieden, was sie an die Schnittstelle zwischen der Welt der künstlichen Intelligenz und des herstellenden Gewerbes gebracht hat. Anschließend kehrte die gebürtige Thüringerin für fast drei Jahre in die Schweiz zurück und nahm eine Arbeitsstelle bei McKinsey an. Doch dann beschloss Linn Bieske, noch einmal zu studieren, um sich in verschiedenen Bereichen weiterzubilden. Die letzten drei Jahre hat sie deshalb ich in Boston verbracht – zwei Jahre studierte sie in Harvard, nun ist sie mit ihrem ersten Jahr am MIT fertig.

Endlich Wochenende

