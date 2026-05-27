Interview: Durch die Stilrichtung des Swing dominiert

Zum Glück haben wir durch die exzellente Ausbildung an der Kreismusikschule immer wieder entstandene Lücken ohne Qualitätsverlust schließen können. Hinzu kommt, dass Bandmitglieder, die zum Studium oder aus beruflichen Gründen nicht mehr vor Ort sind, extra für die Konzerte anreisen.

In der Vergangenheit ist ja auch etlichen eurer Musikschüler eine Delegierung in die Landesjugendbigband gelungen. Welche Erfolge kann man noch verzeichnen?

Da muss ich direkt unsere beiden Sängerinnen hervorheben. Sowohl Alina Möller wie auch Hanna Gütter sind Preisträgerinnen im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Übrigens studiert Alina seit Oktober 2024 in Halle. Sie bleibt uns treu und wird gemeinsam mit Hanna im Konzert in Goldlauter auftreten.

Na dann bleibt nur noch, euch einen tollen Abend zu wünschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch dieses Mal nicht ohne Zugabe aus der Kirche kommt.

Darauf wären wir vorbereitet und würden uns freuen. Den Wunsch nach einer Zugabe betrachten wir übrigens als Anerkennung des Publikums auf die gezeigte Darbietung.

Das Gespräch führte Bernd Domagalla

Weitere Infos

Sven Viertel

ist studierter Trompeter, zudem Hochschulabsolvent als Arrangeur. Er ist gefragt in namhaften Unterhaltungs- und Blasorchestern sowie Jazz-und Rockbands.

Karten fürs Konzert (Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro) gibt es hier:

Stadtverwaltung Suhl, Verwaltungsstelle Goldlauter-Heidersbach, Zellaer Straße 54, Buchhaus Suhl, Friedrich-König-Straße 22 in Suhl, Lotto-Literatur-Tabakwaren (Lolita) Suhl, Am Bahnhof 24, im Kaufland.