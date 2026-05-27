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Interview Durch die Stilrichtung des Swing dominiert

Vor dem Konzert der Big-Hib-Band in der Goldlauterer Kirche spricht der Leiter der Band, Sven Viertel, über seine Erwartungen und die musikalische Entwicklung der Band.

Interview: Durch die Stilrichtung des Swing dominiert
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Die Big-Hib-Band interpretiert bei ihrem Konzert in Goldlauter auch bekannte Titel aus Filmen wie „Skyfall“ und Welthits wie Michael Jacksons „We are the world“. Foto: frankphoto.de

Für den 29. Mai kündigt sich nunmehr bereits zum dritten Mal ein akustisches Highlight für alle Freunde von Bigband-Musik an, wenn in der Goldlauterer Kirche um 19 Uhr die Big-Hib-Band zum Konzert einlädt. Die Band steht unter der bewährten Leitung von Sven Viertel, der vielen Musikfreunden aus Suhl und Umgebung nicht zuletzt durch „Sunshine Brass“, seine Dixieland-Band, bekannt sein dürfte, die im Übrigen in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum begeht und gerade vom Dresdner Dixieland Festival zurückgekehrt ist.

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Guten Tag Sven. Nach den Konzerten mit der Bigband 2024 und 2025, die beide ausverkauft waren, habt ihr ja angekündigt, in diesem Jahr gemeinsam mit einer befreundeten Bigband aus Uruguay die große Bühne im CCS buchen zu wollen. Damit hätte es in diesem Jahr das Konzert in Goldlauter nicht gegeben. Warum nun doch ?

Sven Viertel: Bei unserer Konzertreise im Herbst 2024 nach Uruguay erhielten wir durch die erwähnte Bigband eine großartige Unterstützung, sodass der Gedanke für die Einladung dieser Band nach Deutschland fest fixiert war.

Aber wie das manchmal im Leben so spielt: Neue organisatorische Strukturen in und um die südamerikanischen Musiker machten eine Verschiebung der Konzertreise notwendig. Somit stand dem dritten Konzert unserer Big-Band in der Kirche zu Goldlauter nichts mehr im Wege.

Diese Information hat die Organisatoren in Goldlauter-Heidersbach sofort begeistert. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile und der Kartenvorverkauf begann eigentlich schon, obwohl die Karten noch im Druck waren.

Wir haben bereits bei dem ersten Konzert eine riesige Begeisterung im Publikum wahrgenommen. Das hat sich dann bei Nummer zwei wiederholt, wenn nicht sogar noch gesteigert.

… und das, obwohl ja manchmal sogar die Frage gestellt wird: was ist Bigband-Musik ?

Ja das stimmt. Oft kommt der Satz: „Ach, mit Jazz habe ich es nicht so…“ und die meisten haben dann sogar den „Free-Jazz“ im Ohr.

Aber die Bigband-Musik, die in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Amerika entstand, ist durch die Stilrichtung des Swing dominiert, der eine leicht verständliche und eingängige Melodieführung darstellt. Dem Rhythmus kann man sich eigentlich nicht entziehen. Man schnippst mit den Fingern, klatscht im Takt oder wippt zumindest leicht mit den Füßen. Wir interpretieren bekannte Titel aus Filmen wie „Skyfall“, Welthits wie Michael Jacksons „We are the world“oder ABBAs „Thank you for the music“. Nicht zu vergessen Evergreens wie „Fly me to the moon“ und „Hit the road Jack“. Diese Titel kennt jeder.

Die Band setzt sich zusammen aus jungen talentierten Musikern, die an der Kreismusikschule „Carl Maria von Weber“ ausgebildet werden. Sie spielen zusammen mit ihren Lehrern, die ihrerseits als Profimusiker in bekannten Bands des Landes fest integriert sind. Besteht nicht bei den jungen Musikern die Gefahr der Fluktuation, wenn sie zu Studium oder Ausbildung ihren Heimatort verlassen? Wie gelingt es, die Qualität der Band aufrecht zu halten oder gar zu steigern?

Zum Glück haben wir durch die exzellente Ausbildung an der Kreismusikschule immer wieder entstandene Lücken ohne Qualitätsverlust schließen können. Hinzu kommt, dass Bandmitglieder, die zum Studium oder aus beruflichen Gründen nicht mehr vor Ort sind, extra für die Konzerte anreisen.

In der Vergangenheit ist ja auch etlichen eurer Musikschüler eine Delegierung in die Landesjugendbigband gelungen. Welche Erfolge kann man noch verzeichnen?

Da muss ich direkt unsere beiden Sängerinnen hervorheben. Sowohl Alina Möller wie auch Hanna Gütter sind Preisträgerinnen im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Übrigens studiert Alina seit Oktober 2024 in Halle. Sie bleibt uns treu und wird gemeinsam mit Hanna im Konzert in Goldlauter auftreten.

Na dann bleibt nur noch, euch einen tollen Abend zu wünschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch dieses Mal nicht ohne Zugabe aus der Kirche kommt.

Darauf wären wir vorbereitet und würden uns freuen. Den Wunsch nach einer Zugabe betrachten wir übrigens als Anerkennung des Publikums auf die gezeigte Darbietung.

Das Gespräch führte Bernd Domagalla

Weitere Infos

Sven Viertel
ist studierter Trompeter, zudem Hochschulabsolvent als Arrangeur. Er ist gefragt in namhaften Unterhaltungs- und Blasorchestern sowie Jazz-und Rockbands.

Karten fürs Konzert (Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro) gibt es hier:
Stadtverwaltung Suhl, Verwaltungsstelle Goldlauter-Heidersbach, Zellaer Straße 54, Buchhaus Suhl, Friedrich-König-Straße 22 in Suhl, Lotto-Literatur-Tabakwaren (Lolita) Suhl, Am Bahnhof 24, im Kaufland.