Interview: Die besten Geschichten schreibt der Amateurfußball

Im Gespräch verrät er, wie alles begann, worauf es ihm wirklich ankommt und wieso sein Herz für Stadien schlägt, die andere kaum kennen. Wir trafen ihn zum Interview: Herr Schulte, erinnern Sie sich noch an Ihr allererstes Spiel als Groundhopper – wo war das und was hat Sie damals besonders beeindruckt? „Das Thema beim Groundhoppen ist, dass man nie so wirklich weiß, wann es anfängt. Die meisten Groundhopper – so auch ich – fangen mit dem Hobby schleichend an. Man ist Fan eines Vereins, aber irgendwann reicht es einem nicht mehr, jedes Jahr dieselben Stadien in seinen Ligen zu besuchen.“