Lehrermangel, Abordnungen, Klassenstufenzusammenlegungen – Herausforderungen, vor denen Schule steht. Doch wo bleibt die Chancengleichheit? Das fragen sich Eltern des Hennebergischen Gymnasium „Georg Ernst“ in Schleusingen. Schulelternsprecherin Daniela Schilling und ihre Stellvertreterin Ramona Heßler haben einen offenen Brief an Thüringens Bildungsminister Christian Tischner verfasst und ein Gespräch geführt. Worum es genau ging, haben die beiden im Interview erzählt.