Interreligiöse Verständigung: Französische KZ-Überlebende bei Achava-Festspielen

Maybebop und Thomas Quasthoff

Eröffnet werden die Festspiele am Donnerstag in Gotha mit einem Konzert der A-Cappella-Band Maybebop und der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Am Freitag ist dort auch ein Fest der Kulturen geplant mit lokalen Vereinen und Live-Musik. Ein Familienfest steht am 4. Oktober in Eisenach auf dem Programm. Dabei bringt sich auch die muslimische Gemeinschaft ein, etwa mit Musik und Kochkursen.