Interreligiöse Verständigung: Französische KZ-Überlebende bei Achava-Festspielen

Weimar (dpa/th) - Gespräche mit einer Zeitzeugin, Konzerte, Kochkurse und mehr bieten die Achava-Festspiele in diesem Jahr. Vom 23. September bis 11. Oktober stehen 80 Veranstaltungen auf dem Programm, wie die Veranstalter mitteilten. "Achava" bedeutet "Brüderlichkeit" auf Hebräisch. Die Festspiele sind jüdisch geprägt, gelten jedoch als Ort interkultureller und interreligiöser Verständigung. Hauptveranstaltungsort ist die Sendehalle in Weimar, allerdings sind Veranstaltungen auch in Eisenach, Gera, Erfurt, Gotha, Mühlhausen, Weimar und Bad Salzungen geplant.