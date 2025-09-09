Internetnutzung Zufriedener durchs Internet? Vielleicht immerhin die Älteren

"Wir waren ehrlicherweise überrascht, wie viel Zeit auch Ältere online verbringen", berichtet Bobzien. Ältere Menschen nutzten laut Studie in ihrer Social-Media-Zeit eher Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram sowie Facebook, während Youtube generationsübergreifend war. Die Bedürfnisse seien auch unterschiedlich: Jüngere gaben tendenziell häufiger an, Social Media zur Informationsbeschaffung zu nutzen, Ältere nannten hier eher die Unterhaltung.

Rhythmus des Internets nicht fürs Gehirn gemacht

Katzer hält für alle Altersgruppen fest: "Unser Steinzeitgehirn ist mit der Vielfalt und Schnelligkeit des Internet-Rhythmus überfordert. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir emotional und kognitiv auf falsche Fährten gelockt werden und wir bestimmte Fähigkeiten verlieren oder gar nicht erst erlernen" – etwa das kritische Denken oder die Fähigkeit, selbst Probleme zu lösen.