Internetkriminalität: Mann in Nordthüringen mit intimen Aufnahmen erpresst

Nordhausen (dpa/th) - Ein Mann in Nordhausen ist Opfer von "Sextortion" geworden. Bei dieser Masche bauen Kriminelle über Social Media-Plattformen Kontakt zu möglichen Opfern auf und bitten diese dann um intime Aufnahmen von sich, wie die Polizei mitteilte. Danach werde versucht, die Opfer mit dem Material zu erpressen. Im Fall in Nordhausen soll der Betroffenen einen vierstelligen Geldbetrag an die unbekannten Täter überwiesen haben. Erst später habe er dann Anzeige erstattet.