Brauerei in Naila „Wir sind etabliert in der Krypto-Szene“

Meta-Brew und Mathäser-Bräu: zwei Marken, ein Bier. Denn die in Naila ansässige Brauerei vertreibt ihr Bier auf zwei Wegen – in Dosen über das Internet und in Flaschen im Getränkehandel. Einer der Gründer verrät im Interview, wie das funktioniert.