Jena (dpa/th) - Der Vorstand des Software-Unternehmens Intershop legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor. In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.
Internethandel Software-Unternehmen Intershop legt Zahlen für 2025 vor
dpa 18.02.2026 - 03:30 Uhr