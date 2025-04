Intershop setzt auf Vermietung von Software

Das Marktumfeld bleibe für Intershop allerdings schwierig. In diesem Jahr werde ein Umsatzrückgang von fünf bis zehn Prozent bei einem leicht positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet. Hauptgrund für den Umsatzrückgang sei, dass der Dienstleistungsbereich mit der Installation der Softwarelösungen zunehmend an Partner ausgelagert werde, so Klahn.