Internethandel: Kostenbremse bei Intershop zeigt Wirkung

Jena (dpa/th) - Der Intershop-Vorstand hat die Kosten zurückgedreht und Stellen abgebaut - damit ist der Softwareanbieter beim operativen Ergebnis aus den roten Zahlen gekommen. In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) trotz Umsatzrückgangs mit 200.000 Euro leicht im Plus, wie das Unternehmen in Jena mitteilte. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Minus von 1,4 Millionen Euro in den Büchern. Das Ergebnis nach Steuern war nahezu ausgeglichen.