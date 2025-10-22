Internethandel: Jenaer Intershop AG weiter in den roten Zahlen

Kapitalerhöhung bringt finanziellen Spielraum

Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten Intershop AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden - sogenannte Cloud-Lösungen konzentriert - schwankt seit Jahren stark. Der Umsatz in diesem Bereich sei mit 15,3 Millionen Euro in diesem Jahr stabil, so der Vorstand. Erlösrückgänge gebe es beim Verkauf von Softwarelizenzen sowie im Servicegeschäft.