Internethandel: Jenaer Intershop AG weiter in den roten Zahlen

Jena (dpa/th) - Der Jenaer Softwareanbieter Intershop hat in den ersten neun Monaten des Jahres weniger umgesetzt und schreibt Verluste. "Das Marktumfeld bleibt weiterhin herausfordernd", erklärte der neue Vorstandschef Markus Dränert bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum Ende September. Der Umsatz lag mit 25,2 Millionen Euro um 15 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Grund sei die Investitionszurückhaltung von Kunden, für die Intershop Programme und Online-Plattformen für den Internethandel anbietet.