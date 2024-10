Jena (dpa/th) - Mehr Umsatz und die Rückkehr in schwarze Zahlen: Die Geschäfte des Jenaer Softwareanbieters Intershop AG laufen wieder besser. Nach neun Monaten in diesem Jahr lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erstmals seit 2022 mit knapp 0,6 Millionen Euro im positiven Bereich, wie der Vorstand des börsennotierten Unternehmens in Jena mitteilte.